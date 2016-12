Nantes : Conceiçao est trop rude ? Kita s'en fout !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceiçao n'est pas du genre à pratiquer la langue de bois, et le nouvel entraîneur l'a confirmé mardi en conférence de presse. Répondant à ceux qui l'accusaient de ne pas se comporter de manière correcte avec le staff présent avant lui ou certains membres du personnel qu'il ne saluerait pas, le technicien portugais a fermement démenti. Et il a indiqué que ceux qui colportaient ce genre de « merde » n'avaient qu'à faire leurs valises, le FC Nantes n'ayant pas besoin d'eux.

Un message clair et net envoyé à destination de ceux qui en interne n'apprécieraient pas ses méthodes il est vrai très exigeantes, tout cela avec un sens du dialogue limité, Sergio Conceiçao ne parlant qu'à Waldemar Kita, en dehors de sa garde rapprochée. Mais le président nantais assume totalement cette situation et il apporte son soutien total et entier au technicien qu'il vient de recruter pour sauver le FC Nantes. « Je suis très content de lui, même si son fonctionnement ne plaît pas à tous. Je lui parle normalement et il nous fait un gros travail », souligne le dirigeant des Canaris, conscient que la situation du club demande la plus grande solidarité. Et tant pis si certains doivent changer leurs habitudes.