FCN : Vandalisme et tags anti-Kita à la Beaujoire

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

C’est une mauvaise habitude à Nantes, mais le stade de la Beaujoire a été le théâtre d’intrusions et de dégradations dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le club nantais, des messages contre la direction et des actes de vandalisme ont été commis. « Le Club dénonce et condamne fermement ces actes lâches qui ne peuvent être ceux d'individus se proclamant supporters du FC Nantes et va déposer plainte. A deux jours du match des U19 à la Beaujoire pour le 1/4 de finale de Coupe Gambardella, le Club met tout en œuvre pour réparer ces dégradations et ainsi accueillir le public attendu dimanche, dans les meilleures conditions », a fait savoir le FCN, dont la direction n’est pas épargnée depuis plusieurs mois.