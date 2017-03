FCN : Pourquoi Harit n’a pas pu s’empêcher de déraper

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

En raison d’une sortie en boîte de nuit, le milieu du FC Nantes Amine Harit (19 ans) avait été écarté pour le déplacement à Bastia (2-2) le 1er mars.

Depuis, le champion d’Europe U19 a été réintégré mais doit se contenter d’un statut de remplaçant. De quoi faire réfléchir Harit qui assume sa soirée festive. « Je la considère comme une erreur, je n’aurais pas dû faire ça, a regretté le jeune Nantais. J’ai fait un mauvais choix et je n’ai pas su dire non à la tentation. Ça m’a fait du mal, mais c’est passé, je ne referai plus la même erreur. Je suis bien entouré, ces gens peuvent me dégonfler si je me prends pour un autre. » Et le pur produit des Canaris aura besoin de son entourage, lui qui avoue son faible pour les sorties nocturnes.

« J’ai discuté avec le groupe, le staff, pour leur expliquer mon erreur et leur dire que ça n’arrivera plus. C’est parfois difficile de garder les pieds sur terre, a-t-il expliqué. On se dit parfois : "c’est bon, une fois ça ne se saura pas." C’est l’erreur, car dans ce monde, tout se sait. Je me suis excusé auprès du groupe et du staff. C’était logique car je n’ai pas respecté mes coéquipiers en sortant deux jours avant un match. » A priori, Harit a retenu la leçon.