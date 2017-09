FCN : Nantes prolonge jusqu'en 2022 un joueur formé à l'OL

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OL.

Dans un communiqué, le FC Nantes a officialisé ce mercredi après-midi la prolongation de contrat de Samuel Moutoussamy, son jeune milieu de terrain. « Arrivé sur les rives de l'Erdre en mai 2016, le natif de Paris est passé par l'AS Meudon et Boulogne-Billancourt avant de rejoindre le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. "Sam" se souviendra forcément de sa première en pro en match officiel, le 12 août dernier. C'était face à l'Olympique de Marseille, devant les plus de 33 000 supporters de la Beaujoire ! Il réédite deux semaines plus tard, en entrant en jeu après la pause face à son club formateur, l'Olympique Lyonnais. Au sein du groupe pro, Samuel Moutoussamy arborera le numéro 18 sur son maillot », annonce le FC Nantes.