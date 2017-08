FCN : Nantes a évité un très gros souci avec sa mascotte !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

L'idée partait d'une bonne intention, le FC Nantes avait lancé il y a quelques mois un concours auprès de ses supporters afin qu'il imagine et dessine la nouvelle mascotte, qui conservait le nom de Riri le Canari, ancienne mascotte des Canaris. Le club a eu le plaisir de recevoir près de 150 dessins et un jury de supporters avait choisi le dessin d'un abonné de la tribune Loire. Ce dernier a donc reçu jeudi son prix, à savoir deux abonnements pour la saison 2017-2018 du FC Nantes à la Beaujoire.

Mais lorsque le FC Nantes a mis en ligne la photo de la nouvelle version de Riri le Canari, il s'est avéré que le lauréat ne s'était pas trop fatigué pour imaginer la nouvelle mascotte, puisqu'il avait clairement plagié un personnage du célèbre dessin animé Rio. Un film sorti il y a six ans et qui avait fait un carton au box-office. Rapidement, les Canaris ont compris qu'ils risquaient un gros problème juridique avec la 21st Century Fox, productrice du film et propriétaire des droits d'utilisation des personnages. Le FC Nantes a donc décidé de retirer ses deux abonnements au plagieur. « Après un non-respect du règlement du jeu concours, c'est le second dessin sur le podium qui remporte le concours. Merci à la vigilance des supporters qui a permis au club de réaliser ce manquement au règlement », a expliqué le club de Waldemar Kita avant d'attribuer le prix et de présenter le dessin du lauréat final, qui à priori ne s'est pas fait voler dans les plumes.