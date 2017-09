FCN : Le Yelo Park va remplacer La Beaujoire en 2022 !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Ce mardi matin, le FC Nantes et le groupe immobilier Réalités ont lancé le projet d’un nouveau stade qui remplacera La Beaujoire. Approuvé par Nantes Métropole, ce projet sera basé sur des fonds privés « à 100 % ». Par ailleurs, ce nouveau stade aura une capacité d’accueil de 40.000 places, soit à peine 3.000 de plus que La Beaujoire, jugé « obsolète ». La livraison du nouveau stade, qui s'appellera le Yelo Park, est prévue pour l’été 2022 et le FC Nantes y évoluera donc dès la saison 2022-2023.

« Il y a des normes de sécurité qui ne peuvent pas nous permettre de seulement retaper le stade actuel. Il y avait environ 100ME de travaux sur le site actuel. Un stade neuf nous coûte 120ME. Si on retapait La Beaujoire, on aurait diminué quantitativement le stade : on serait passé à 32.000 places seulement » s'est justifié Waldemar Kita en conférence de presse.