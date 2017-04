FCN : La tribune Loire fermée ? Nantes a trouvé la solution

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

La commission de discipline de la LFP a décidé jeudi soir la fermeture pour au moins deux matches de la fameuse Tribune Loire de la Beaujoire où la principale associations de supporters du FC Nantes a ses habitudes. Forcément, cette décision a un effet plutôt gênant pour les Canaris, puisqu'il oblige le club à recaser les milliers de fans habituellement présents dans cette tribune. Mais le club de Waldemar Kita a trouvé la parade et a officialisé la manière dont tout le monde allait être déplacé...de manière aléatoire afin de ne pas reconstituer la Brigade Loire dans un autre endroit de la Beaujoire.

« Le Club regrettant cette décision qui pénalise ses supporters et son équipe, a décidé de proposer aux détenteurs d'un titre d'accès à la tribune Loire pour ces matchs (abonnés et porteurs de billets), d’être replacés dans une autre tribune (…) L’affectation des nouvelles places sera opérée par le Club, de manière aléatoire et dans l'ensemble des autres tribunes pour lesquelles la vente de billets reste par ailleurs maintenue. Aucun échange ne pourra être effectué le soir de ces deux matchs pour les personnes concernées qui n’auraient pas procédé au changement de leur billet au préalable, aux dates et créneaux horaires prévus. Le Club se réserve toutefois la possibilité de modifier ces modalités en cas d’événements imprévus », prévient le FC Nantes avant les deux matches concernés qui sont ceux contre Lorient et Guingamp.