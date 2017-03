FCN : Conceição va larguer Nantes annonce Riolo

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Avec 38 points à la 30e journée, le FC Nantes devrait vivre une fin de saison plutôt tranquille. En effet, le maintien sera probablement assuré dans les semaines à venir. Surtout si les Canaris continuent d’évoluer au niveau affiché ces derniers mois.

Inquiétants en début de saison, les acteurs de la Beaujoire se sont complètement métamorphosés depuis l’arrivée de Sergio Conceição en décembre. Le Portugais a amené sa grinta au sein d’une formation désormais difficile à manoeuvrer. Autant dire que le président Waldemar Kita voudra conserver son entraîneur. Mais avec les sollicitations et les consignes de Doyen Sports, le fonds d'investissement qui gère les intérêts du technicien, Daniel Riolo se montre sceptique.

« Je ne suis pas sûr que ce soit une affaire de portefeuille pour Kita. Évidemment qu’il faudra qu’il allonge, mais il n’y aura pas que ça. Même s’il recrute, le FC Nantes sera encore, a priori, derrière quatre ou cinq équipes la saison prochaine. Conceição est un mec ambitieux, qui a envie de faire une grande carrière. Et si un club, peu importe où en Europe, lui propose de l’oseille et un challenge sportif plus important, je pense qu’il partira », a prévenu le consultant de RMC.

L’influence de Doyen Sports

« Il appartient à une organisation qui ne fait pas dans le bénévolat, a-t-il ajouté. Ils lui diront : "Bon, Sergio, on va se casser parce qu’à Nantes, ils nous donnent tant, alors que dans un autre club, on pourra en plus faire un business de joueurs et en faire venir un ou deux qui sont dans l’écurie." » Adepte du changement de club, Conceição laisse planer le doute lorsqu’il évoque son avenir. Ce n’est pas bon signe pour le FCN...