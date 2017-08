FCN : 0-0 contre l'OL, Mercato, Cabella... Ranieri s'exprime

Dans : FC Nantes, Ligue 1, OL, Mercato, OM.

Claudio Ranieri, entraîneur de Nantes, après le nul contre l'OL (0-0) : « C'est un bon point contre une grande équipe. On a essayé de l'emporter, mais c'était difficile. Si on ne pouvait pas gagner, il ne fallait pas perdre. Le match nul est bien pour nous après le succès à Troyes. Je suis satisfait. C'est important de ne pas prendre de but. Petit à petit, on s'améliore et on prend confiance. Doucement, nous allons régler les petits détails. J'ai réajusté des choses à la mi-temps. La motivation en seconde période était très bonne. C'était important d'essayer de jouer à deux attaquants. Aujourd'hui, on est meilleurs avec des ailiers et un seul attaquant. Mais ça va venir petit à petit. Moutoussamy et Gandi ont très bien joué. Les débuts d'El Ghanassy ont aussi été très bons. Cabella au mercato ? C'est un bon joueur. Et les joueurs de qualité m'intéressent toujours... », a-t-il déclaré sur Canal+.