Nantes : Conceicao a « un groupe magnifique », il explique pourquoi

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Sergio Conceicao, entraîneur de Nantes, après la victoire contre le MHSC (2-3) : « On est content. Après la défaite contre Monaco, on prouve notre personnalité. On a fait un match fantastique. On a commencé avec une dynamique de jeu très intéressante. On a fait une de nos meilleures premières périodes à l'extérieur. La seconde période n'était pas spectaculaire, mais on a marqué dans la bonne phase de l'adversaire. Le maintien ? Ce n'est pas fini, il faut arriver avec 42-43 points. Pensons au match contre Nice. Le groupe travaille, il le mérite. J'ai un groupe magnifique. On se prend un but à cinq minutes de la fin, et on a le caractère pour arracher la victoire. Nakoulma a fait ce qu'il avait à faire, à savoir marquer des buts. On doit gérer la fatigue. C'est une dynamique exigeante pour les joueurs. Il faut toujours penser au meilleur onze pour gagner un match. Et c'était celui-ci, pour moi. Il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, tous les remplaçants sont concernés. Là où je suis le plus content, c'est de voir que ceux qui rentrent donnent tout ».