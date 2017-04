Monaco : Passer d'Angers à Dortmund, Jardim a peur du grand écart

Dans : Monaco, Ligue 1, Ligue des Champions, SCO, Bundesliga.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire à Angers (0-1) : « Jouer à l'extérieur face à une équipe très bien organisée comme Angers, c'est toujours difficile. Je pense que la victoire est méritée car nous avons inscrit un but et eu 3-4 grosses occasions. Pour s'imposer dans un tel match, il faut du mental, de la force collective et de la force individuelle. Falcao ? C'est un grand joueur. Il a beaucoup aidé l'équipe offensivement et défensivement. Face à Dortmund, ce sera différent, mais il y aura beaucoup d'intensité également. Nous avons deux jours pour récupérer. Ce n'est pas facile, mais nous jouerons toutes les compétitions ».