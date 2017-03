Monaco : Mbappé doit refuser le Real Madrid prévient Pirès

Dans : Monaco, Mercato, Liga, Ligue 1.

Il n'y a pas qu'en France que Kylian Mbappé suscite un engouement énorme, certains médias sportifs espagnol ayant même fait la Une sur le jeune attaquant de l'AS Monaco. Alors que l'on évoque déjà des offres colossales qui dépasseraient allègrement les 100ME pour convaincre le club de la Principauté de lâcher le nouvel international tricolore, Robert Pirès estime lui que Kylian Mbappé ferait une erreur en partant dès l'été prochain, notamment pour le Real Madrid.

Car pour le champion du monde 1998, la pression serait trop énorme pour l'attaquant monégasque. « Le plus important pour lui est de rester à Monaco encore deux saisons minimum parce qu'il est jeune et a besoin de jouer. Il n'a pas besoin de partir, par exemple, dans un club comme le Real Madrid, qui est un des plus grands au monde mais dans lequel la pression est forte (...) Peut-être qu'il a besoin de stabilité. Monaco est juste parfait pour lui », a confié, sur Sky Sports, Robert Pirès, qui avoue également que la comparaison avec Thierry Henry est tentante, Kylian Mbappé est rapide et adroit face au but. Reste à savoir si les dirigeants de Monaco sauront résister à l'énorme guerre des offres qui semble se préparer pour le prochain mercato.