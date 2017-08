Monaco : Mbappé absent contre l'OM ? La confidence de Jardim

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, PSG, OM.

Remplaçant contre Dijon, absent du groupe contre Metz, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les supputations à moins de deux semaines de la fin du mercato. Alors que l'attaquant de l'AS Monaco semble vouloir mettre le cap vers le PSG, mais fait le boulot sans rechigner à l'entraînement, Leonardo Jardim le tient à l'écart. Et si l'on en croit les derniers propos de l'entraîneur monégasque, il n'est pas certain que Kylian Mbappé soit présent pour le match au sommet de la prochaine journée de championnat de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille.

Sans aller très loin dans ses explications, Leonardo Jardim a tout de même laissé planer le doute après la victoire de l'ASM à Metz. « Je ne sais pas si Kylian sera dans le groupe pour affronter l’Olympique de Marseille lors de la prochaine journée, c'est trop tôt pour le dire, le match a lieu dans dix jours… », a confié le technicien portugais. Reste à savoir si dans dix jours, Kylian Mbappé sera toujours un joueur de l'AS Monaco, le plus grand flou régnant dans ce dossier qui va animer les ultimes moments de ce mercato d'été 2017 pas banal.