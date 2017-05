Monaco : La LFP installe déjà le podium de champion de France

Dans : Monaco, Ligue 1.

Un très très très léger doute plane encore sur le nom du futur champion de France de Ligue 1, et Leonardo Jardim a prévenu qu'il demandait à tout le monde de se concentrer pour finir le travail. Mais du côté de la LFP on n'a aucun doute, au point que ce vendredi le podium de champion de France a été installé sur la piste d'athlétisme du stade Louis II à 48 heures de la réception de Lille comme en témoigne une photo diffusée par @Quentirouft via Twitter. Il faudrait effectivement un cataclysme pour qu'Hexagoal échappe à l'ASM en cas de victoire dimanche. Dans le pire des cas, cette remise du trophée de Champion de France pourrait aussi intervenir mercredi prochain à l'occasion du match en retard entre Monaco et l'ASSE toujours à Louis II.

De son côté, l'AS Monaco a déjà mis en garde ses supporters de ne pas enfreindre les lois en cas de couronnement. « Compte tenu des conditions de sécurité très strictes exigées par les différentes autorités (Police, LFP), l’envahissement du terrain est formellement interdit par les instances et organisateurs sous peine de sanctions lourdes pour leurs auteurs et pour le club. Toutes infractions à ces règles de sécurité seront sanctionnées d’interdiction de stade », a prévenu le leader de la Ligue 1.