Monaco : Jardim fait profil bas dans le duel avec l'ogre aux 11 titres

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

L'AS Monaco a beau avoir trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain, et une différence de but monstrueusement positive (+47 contre +29), Leonardo Jardim refuse que l'on fasse de son équipe le favori pour le titre. Alors que Monaco recevra samedi soir Metz, le technicien portugais préfère que la pression soit mise sur le club de la capitale, dont il rappelle qu'il enchaîne les titres depuis plusieurs saisons, et que cela n'est pas le fruit du hasard.

« Ce n'est pas par hasard que le PSG a gagné 11 trophées. Le plus important c'est de s'occuper de nous et organiser une gestion de notre effectif. Il est évident que nous sommes fatigués mais je crois que notre capacité de travail est bonne, nous pouvons jouer avec un peu de fatigue. L'objectif est de gagner face à Metz et Bastia. Nous avons besoin de jouer à fond le Championnat et toutes les compétitions », a expliqué Leonardo Jardim, qui ne sacrifiera aucune compétition. Et sur ce que l'on a vu jusqu'à maintenant, le coach de l'AS Monaco a parfaitement raison, car son équipe tient plutôt bien le choc.