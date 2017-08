Monaco : Jardim est ébloui par Radamel Falcao

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire à Dijon et le triplé de Falcao (1-4) : « Nous avons fait un bon match et été efficaces sur les coups de pied arrêtés. Nous travaillons pour avoir la maîtrise du jeu. Les joueurs ont démontré leur qualité, je les félicite. Falcao ? C'est un grand buteur. Il a marqué trois buts ce soir, c'est important pour sa confiance et pour l'équipe. Mbappé ? Parfois, pour avancer, il faut savoir les caresser dans le dos… et d’autres fois, donner des coups de bâton ».