Monaco : Germain calme l'euphorie avant Dortmund

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En s'imposant 3 à 2 à Dortmund l'AS Monaco a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des champions. Mais du côté du club de la Principauté on se méfie terriblement de la rencontre de mercredi prochain à Louis II. Après la difficile victoire monégasque contre Dijon, Valère Germain préfère calmer le jeu, l'attaquant français estimant que la qualification pourrait être dure à atteindre si ses coéquipiers et lui ne parvenaient pas à faire beaucoup mieux sur le plan du jeu.

« Le match retour contre Dortmund va être compliqué car c'est une grande équipe. Ils nous l'ont montré en seconde mi-temps, mercredi. Mais on a montré qu'on savait également élevé notre niveau de jeu. On ne se voit pas en demi-finale parce qu'on sait que Dortmund est habitué à ces grands rendez-vous. Ils sont capables de renverser la situation. Il faudra déjà qu'on fasse mieux que contre Dijon, sinon on passera à travers. Il faudra faire le même match retour que contre Manchester City. Physiquement, on leur avait marché dessus », rappelle Valère Germain, conscient que les choses ne sont pas terminées, loin de là même.