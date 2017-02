Monaco : Courtisé par le Mali, Almamy Touré voit un trou pour lui chez les Bleus

Dans : Monaco, Equipe de France.

Brillant sous les couleurs de l'AS Monaco cette saison, Almamy Touré vise désormais l'équipe de France, alors que la sélection du Mali lui fait les yeux doux depuis quelques mois.

Si tout le club de la Principauté brille collectivement cette saison, certains joueurs se sont révélés au grand jour ces derniers mois. Et c'est notamment le cas d'Almamy Touré. Remplaçant derrière Sidibé au poste de latéral droit, le joueur de 20 ans a toujours répondu présent quand Jardim a fait appel à lui, avec cinq passes décisives en onze matchs de L1. Complet, sachant qu'il peut aussi jouer en charnière centrale, Touré est déjà comparé à Lilian Thuram. Et le défenseur rêve bien entendu de suivre les traces de son glorieux aîné.

Courtisé par le Mali, son pays natal, et poussé par sa famille à opter pour les Aigles, sachant que son père et son grand frère ont déjà porté le maillot malien, Touré ne pense pourtant qu'à l'équipe de France, selon Le Parisien. Ciblé par le Bayern, le défenseur de Monaco serait en passe d'obtenir des papiers d'identité française pour faciliter son intégration chez les Bleus. Dragué par la sélection africaine et motivé à l'idée de jouer en France, Touré va donc devoir prendre une décision lourde de sens dans les prochains mois alors que les Bleus n'ont pas forcément un choix énorme à son poste de latéral droit.