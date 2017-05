Monaco : Bernardo Silva demande de « tuer » la L1 et le PSG

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Bernardo Silva, attaquant de Monaco, après la victoire à Nancy (0-3) : « Nous sommes très contents car nous savions que gagner ici n'était pas facile. On est proche du titre, mais ce n'est pas fini, il faut travailler et tuer le championnat lors de la prochaine journée. Il y a un mix de joueurs jeunes et d'expérience dans cette équipe, et on a cette envie de gagner un Championnat car ce serait une première pour tout le monde ici en France. On sait que ce n'est pas fini, mais qu'on est proche de gagner le Championnat. Le plus important est de gagner ce titre car tous les joueurs de cette équipe le mérite », a-t-il déclaré sur Canal+ Sport.