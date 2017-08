Mercato : Réunion Mbappé-Monaco pour en finir avec le clash ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, PSG.

Mis sur la touche dimanche à Dijon, Kylian Mbappé sait d'ores et déjà que cette situation va perdurer tant que son avenir à l'AS Monaco ne sera pas clair. Mais ce lundi soir, RMC affirme que les dirigeants monégasques et l'attaquant français vont se rencontrer durant la semaine afin de mettre les choses au point une bonne fois pour toutes à quinze jours de la fin du mercato estival.

Même s'il semble déterminé à aller au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a une attitude très professionnelle et n'ira pas au bras de fer avec le club qui l'a révélé. Lors de cette rencontre, les responsables de l'ASM Monaco veulent discuter d'une éventuelle prolongation de contrat de l'international, laquelle a plusieurs fois été évoquée sans se concrétiser, ou alors si cela n'était pas possible d'un départ immédiat au PSG. Visiblement, le club de la Principauté s'agace de cette situation et veut la régler dans les plus brefs délais, le courant ne semblant plus passer avec le père de Mbappé. Des rumeurs évoquent désormais la possibilité d'une prolongation à Monaco avec un bon de sortie accordé l'an prochain. On en saura probablement plus dans les prochains jours.