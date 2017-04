Mercato : Mbappé pour 130ME ? Manchester City refuse !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Le prix de Kylian Mbappé semble s'envoler au fil des semaines, mais certains des clubs les plus riches de la planète ne paraissent pas vouloir céder au jeu de la surenchère pour l'attaquant de 19 ans de l'AS Monaco. Alors que Pep Guardiola était sous le charme de Mbappé, dont il a eu l'occasion de voir le talent lors de la double confrontation entre Manchester City et l'ASM en Ligue des champions, l'entraîneur des Citizens aurait estimé que le prix de l'international tricolore était abusif.

Selon le Times de ce mardi, après avoir contacté les dirigeants monégasques afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de Kylian Mbappé, la direction de Manchester City a renoncé à aller plus loin dans les discussions. En effet, l'AS Monaco aurait réclamé 130ME pour son attaquant vedette et aussi riche soit-il le club de Premier League estime ce prix totalement démesuré, Pep Guardiola appréciant Mbappé mais pas au point d'en faire le joueur le plus cher du monde lors du prochain mercato. Manchester City aurait donc prévenu Monaco qu'il ne fallait plus attendre d'offre pour celui qui avait marqué deux buts aux Citizens lors des huitièmes de finale de Ligue des champions.