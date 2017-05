Mercato : Mbappé au Real ? Un coup tordu de l'agent de Cristiano Ronaldo

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen, Liga.

Vendredi, la presse espagnole était affirmative, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato, les Merengue ayant d'ores et déjà trouvé un accord pour un transfert à 100ME de la nouvelle star de l'AS Monaco. Mais 24h plus tard, les choses sont déjà nettement moins claires.

En effet, derrière cette rumeur, propagée notamment par AS, se cacherait Jorge Mendes, le très puissant agent de Cristiano Ronaldo et Falcao. Et du côté du club de la Principauté, on dément formellement un accord entre Kylian Mbappé, Monaco et le Real Madrid. « La situation n'a pas évolué. Le club ne souhaite pas le vendre. Nous sommes en contact permanent avec la famille de Kylian et sur la même longueur d'onde », a répondu l’ASM à l’Equipe sur ce sujet. Selon le quotidien sportif, Monaco et le Real Madrid soupçonnent Jorge Mendes de vouloir s'impliquer de force dans le dossier Mbappé, alors que ce dernier a confié ses intérêts à ses proches et un important cabinet d'avocats, l'attaquant français n'ayant pas d'agent attitré.

C'est dans cet optique que le représentant de Cristiano Ronaldo semble vouloir lier des liens entre les différentes parties et se rendre indispensable, y compris en propageant de fausses rumeurs. Mais l'attitude de Jorge Mendes ne serait pas du goût du clan Mbappé. « Le camp Mbappé n'est pas dupe de cette manoeuvre et n'y goûte que modérément. Les proches du joueur ont, eux, leurs propres méthodologie et calendrier. Et ils n'en changeront pas : l'échéance est fixée à la fin du Championnat. Aucune décision ni orientation avant », précise L’Equipe, qui affirme qu’entre Manchester United et le Real Madrid, deux clubs cités ces derniers jours, Kylian Mbappé préfère très clairement l’équipe espagnole. Mais pas encore au point d'avoir donné son accord.