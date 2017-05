LdC : Monaco n'est pas favori contre la Juventus ? Glik en rigole presque

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'AS Monaco recevra la Juventus ce mercredi soir en match aller des demi-finales de la Ligue des champions, et une fois de plus le club de la Principauté n'a pas les faveurs des pronostics. Mais du côté des joueurs monégasques on ne s'offusque pas de cette situation. Car comme le rappelle Kamil Glik, cela est la même musique depuis des mois, Monaco ayant toujours été considéré comme un outsider et pas un candidat au titre suprême. Et pour l'instant cela réussit plutôt bien au leader de la Ligue 1.

« Sur le papier, la Juve est favorite, comme l’étaient City, le Borussia ou même Tottenham dans la phase de groupes. Nous reconnaissons le prestige de la Juve, mais nous avons des ambitions et des qualités aussi. Higuain et Dybala ? Ce sont des joueurs de grande qualité, qui réalisent de grandes choses en Serie A et en Ligue des champions, explique, dans Le Parisien, le défenseur central de l’AS Monaco, qui a déjà eu le plaisir de battre la Juventus avant de porter le maillot du club français. J’ai joué cinq ans au Torino, j’ai même eu l’honneur d’être capitaine pendant trois saisons. On a disputé pas mal de derbys. C’est un adversaire que je connais bien (…) J’ai déjà battu la Juve avec le Toro. J’ai connu pas mal de matchs nuls aussi, des défaites, à la 90e minute, des polémiques… Ça a toujours été des matchs à grande émotion, à forte pression. »