LdC : Le Real, l'Atlético ou la Juventus, Monaco n'a aucune préférence

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tiémoué Bakayoko (milieu de terrain de Monaco après la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions) : « Sur l'ensemble du match, cette victoire est entièrement méritée. C'est le Borussia Dortmund, on sait que c'est une très très grande équipe, c'est satisfaisant d'avoir gagné là-bas et à domicile. Faut rester sur cette lignée, on est en demi-finale aujourd'hui, c'est une très belle chose pour le club et pour tous les jeunes joueurs de cette équipe, moi le premier. Atteindre ce dernier carré, c'est quelque chose de grand, on va savourer ce soir (...) Moi personnellement je ne réalise pas, c'est quelque chose de grand mais nous on prend tout le plus tranquillement possible et on va s'en rendre compte petit à petit, dans les jours qui viennent. Qui on souhaite jouer en demi-finale ? Aucune préférence, c'est trois grandes équipes.»