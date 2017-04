ASM : Une saison blanche pour Monaco ? Larqué l'évoque

Dans : Monaco, Coupe de la Ligue.

Après la défaite de l'AS Monaco contre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue (1-4), Jean-Michel Larqué s'est questionné sur la fin de saison monégasque.

C'est une certitude, l'ASM réalise une très belle saison. Premier de Ligue 1, meilleure attaque européenne avec 87 buts en championnat, encore en lice en quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, Monaco fait des ravages. Sauf que pour valider cette belle année, le club de la Principauté devra remporter un titre, chose qui serait inédite depuis 2013 et un titre en L2. Et samedi, l'ASM a loupé sa première occasion en Coupe de la Ligue... Le début de la fin ? Jean-Michel Larqué se pose en tout cas la question avant le sprint final, qui pourrait être fatal à Monaco.

« L’image que l’on prend habituellement, c’est celle du boxeur habitué à gagner, qui danse sur le ring et puis qui un jour en prend une à la pointe du menton. Et ce n’est plus le même. Peut-être que les Monégasques sont tombés. Est-ce qu’ils vont se relever ? La déroute de Monaco n’est pas uniquement due à l’absence de Fabinho, mais celui qui m’a extrêmement déçu, c’est Bakayoko. Il y a Bakayoko avec Fabinho et Bakayoko sans Fabinho. C’est le jour et la nuit. Il a été totalement absent des débats, toujours en retard », a lancé, sur BFM TV, Larqué, qui estime donc que ce premier gros accroc, dû notamment à l'absence de Fabinho, pourrait coûter cher à Monaco.