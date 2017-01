ASM : Une attaque venue de Claude Puel au mercato ?

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Claude Puel, qui a réussi à convaincre tout le monde avec Southampton, va avoir les mains libres pour recruter un ou deux joueurs cet hiver. S’il rêve de faire venir Mamadou Sakho en défense, l’ancien coach de Nice a l’un de ses ex-joueurs dans le viseur. Il s’agit de Valère Germain, qui avait marqué les esprits avec les Aiglons la saison passée, et parvient à se faire sa place à Monaco. Cela n’a pas été facile, mais le fils de Bruno Germain est bien installé dans la rotation.

En revanche, c’est plus confus sur le plan contractuel, puisque l’attaquant de 26 ans n’a plus donné de nouvelles à ses dirigeants depuis le mois d’août dernier, et que son contrat se termine en juin 2018. Selon France Football, cette situation provoque le grand intérêt de Southampton mais aussi d’Everton, qui pensent pouvoir rafler la mise avec une belle offre dès cet hiver. Et ce même si l’ASM n’est pas du tout dans l’optique de vendre un élément offensif en ce mois de janvier.