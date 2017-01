Mercato : L’offre d’un Français a convaincu Sakho

Dans : Mercato, Premier League, OL, OM, LOSC.

Ecarté depuis le début de la saison par son manager Jürgen Klopp, le Français Mamadou Sakho (26 ans) va quitter Liverpool d’ici la fin du mercato hivernal.

En manque de rythme, le défenseur central ne peut pas se permettre de terminer l’exercice dans cette situation. D’autant que certains de ses prétendants représentent de bons points de chute, à l’image du FC Séville ou du Milan AC, plutôt intéressés par un prêt. Seulement voilà, le club anglais privilégie un transfert et fixe la barre à 23 millions d’euros ! A ce prix, certaines formations risquent d’aller voir ailleurs.

Mais d’après The Times, ce n’est pas le cas de Southampton. En effet, le manager Claude Puel, qui va perdre le Portugais José Fonte, voudrait attirer Sakho cet hiver. De son côté, l’ancien Parisien se verrait bien rejoindre son compatriote chez les Saints, lui qui aimerait rester en Premier League. Tout est donc réuni pour que l’international tricolore se rapproche de l’actuel 10e du championnat anglais et pas de l'OL, l'OM et Lille dont les noms avaient été cités dans ce dossier par Téléfoot.