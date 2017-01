ASM : Subasic explique sans pitié pourquoi Paris ne sera pas champion

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Prétendante au titre cette saison, l’AS Monaco peut plus que jamais y croire avec la troisième place actuelle du grand favori, le PSG. Paris ne fait plus aussi peur et Danijel Subasic n’hésite pas à le dire haut et fort. Le gardien de la Principauté en a expliqué la raison sur la chaine croate 24 Sata, attribuant cette redistribution des cartes au simple départ de Zlatan Ibrahimovic.

« Qu’est ce qu’il se passe au PSG ? Pas de Zlatan, pas de titre, haha, a rigolé le gardien serbe, avant d’entrer dans les détails. Vous pouvez ne pas l’aimer, mais Ibra, c’est 30 buts et 15 passes décisives chaque saison. Il faut le respecter pour ça. La saison dernière, le PSG a fini avec 30 points d’avance sur nous, et je peux vous dire que si Ibra avait joué à Monaco, c’est nous qui aurions été champion », a assuré Subasic, pour qui le Suédois fait toute la différence en Ligue 1. Et à l’heure où Nice est en tête du championnat grâce notamment au talent de Mario Balotelli, le gardien de but ne se prête nullement au jeu des comparaisons. « Si Balotelli est le Ibra de Nice ? Aucunement, et de loin. C’est un bon joueur, mais il ne rentre pas dans l’ombre de Zlatan », a confié Subasic, pour qui le départ de Zlatan Ibrahimovic a relancé à lui tout seul la course au titre en France.