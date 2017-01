ASM : Sidibé a bien fait exprès de se prendre un jaune

Dans : Monaco, Ligue 1.

Dans une scène tout de même bien ridicule alors que son équipe menait 4-0 et qu’il restait quelques instants à jouer, Djibril Sidibé a été averti pour gain de temps.

Le latéral monégasque a tout d’abord mis très longtemps avant de jouer une touche, énervant quelque peu l’arbitre. Ensuite, il est allé tirer un six mètres à la place de son gardien, faisant exprès de prendre tout son temps pour être inévitablement averti. Avec ce carton jaune, Sidibé est assuré de manquer la rencontre de Coupe de France face à Chambly, et non pas l’un des matchs plus importants à venir, comme le déplacement à Nice. Des petits calculs qui ne montrent pas vraiment le beau côté du football, même si l’AS Monaco utilise la règle de l’accumulation des cartons jaunes à sa guise…