ASM : Monaco peut s'écrouler ? Pierre Ménès le craint

Dans : Monaco, Ligue 1.

L'AS Monaco s'est arrachée pour décrocher une précieuse victoire contre Dijon, qui de son côté lutte pour se maintenir. Pour cela, le leader de Ligue 1 s'est appuyé sur un Falcao des grands soirs. Mais on le sent bien, en dehors de la Ligue des champions, où l'ASM se transcende, les choses sont désormais très dures en Ligue 1 et comme à Angers la semaine passée, le coup est passé très près. Evoquant la situation monégasques, Pierre Ménès estime lui que la formation de Leonardo Jardim est vraiment à bout de souffle et pourrait le payer au prix fort.

« Un leader qui l'a emporté très péniblement contre Dijon, encaissant un but de Varrault, plus rapide que tout le monde pour reprendre une tête de Tavares repoussée par Subasic. En deuxième période, Monaco a su faire ce qu'il fallait pour gagner en mettant vraiment la pression sur des Dijonnais incapables de ressortir proprement la balle et qui ont commis beaucoup trop de fautes aux abords de la surface. La décision est d'ailleurs venue de deux coups francs positionnés exactement au même endroit et frappés par Falcao. Le premier sur la barre, bien suivi par Dirar et le deuxième, impeccablement déposé dans la lunette opposée. Mais après la courte victoire sur Angers, on sent quand même que les papattes monégasques commencent à être bien lourdes. N'oublions pas qu'entre les deux journées de Ligue 1, l'ASM l'a emporté à Dortmund et ce n'est pas rien. Pour l'instant, les hommes de Jardim gagnent tout mais je ne suis pas totalement certain que ça durera jusqu'au bout cette affaire », admet, sur son blog, Pierre Ménès, visiblement un peu inquiet pour le club de la Principauté.