ASM : Mbappé sur le banc pendant 90 minutes, Jardim muscle son jeu

Dans : Monaco, Ligue 1.

Titulaire lors des deux premiers matchs de la saison face au Paris SG et contre Toulouse, Kylian Mbappé a cette fois-ci passé la totalité du match contre Dijon sur le banc de touche, sans qu’un problème physique n’en soit l’explication. Il s’agit simplement d’une décision forte de la part de Leonardo Jardim, qui n’a pas apprécié que le joueur annonce à ses dirigeants et à ses entraineurs sa volonté de rejoindre le PSG cet été. Cela s’est donc sacrément tendu, surtout quand les remplaçants de l’ASM sont allés s’échauffer et que Mbappé est resté seul à se morfondre sur le banc de touche.