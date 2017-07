ASM : Mbappé, Fabinho, Lemar... Vasilyev fait des annonces

Dans : Monaco, Mercato, Liga, PSG, Premier League.

Présent en conférence de presse ce mercredi pour parler des premières recrues estivales de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev a fait un point complet sur le mercato.

Venu pour présenter Tielemans, Meité, Benaglio, Mboula et Kongolo, le vice-président de l'ASM a surtout été questionné sur les possibles départs. Alors que Bernardo Silva, Bakayoko et Mendy ont déjà quitté le Rocher cet été pour la Premier League, Kylian Mbappé pourrait bientôt les imiter en partant en Liga. Mais malgré l'annonce d'un accord entre l'ASM et le Real Madrid portant sur un possible transfert de 180 ME, Vasilyev a tenu à démentir l'information publiée par L'Equipe et Marca. « Nous n'avons aucun accord avec un club pour Mbappé. C'est vrai que nous avons des sollicitations. Tous les grands clubs le veulent. Par contre, nous, nous restons sur le même objectif. Nous discutons d'une prolongation, qui doit rester dans le modèle économique de notre club. J'espère qu'on va y arriver. C'est une décision importante, surtout pour Kylian. Il ne faut pas se précipiter », a lancé le dirigeant russe, qui ouvre donc la porte au départ de sa pépite française, aussi pistée par Manchester City et le PSG.

Par contre, Monaco ne vendra pas Fabinho et Lemar, respectivement courtisés par le PSG et Arsenal. « On a gardé tous les joueurs clés qu'on voulait garder. Vous avez mentionné Fabinho qui est un joueur incontournable au milieu et qui était sollicité par tous les grands clubs. J'ai aussi vu des spéculations sur Lemar, lui aussi il reste, on a discuté. Ce sont deux grands talents et des joueurs incontournables de notre équipe. Il ne faut pas attendre de nouveaux départs, plutôt des arrivées », a lancé Vasilyev, qui attend donc encore deux recrues dans la Principauté au cours de ce mercato mouvementé.