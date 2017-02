ASM : Lemar a une excellente raison de dégoûter Guardiola

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Après le Paris Saint-Germain, qui a humilié le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (4-0) mardi, l’AS Monaco réalisera-t-elle l’exploit face à Manchester City ?

Rien d’impossible pour l’actuel leader de Ligue 1, en très grande forme grâce à la régularité de ses cadres. On pense notamment à Thomas Lemar (21 ans), étincelant en championnat (7 buts et 6 passes décisives), et qui a déjà prouvé que la scène européenne ne l’effrayait pas. Reste à savoir si le milieu offensif saura gérer cette confrontation qui pourrait influencer son avenir…

Car selon L’Equipe, Lemar intéresse Manchester City et surtout son manager Pep Guardiola, fan du profil de l’ancien Caennais. Autant dire que le technicien espagnol aura un œil sur la prestation de l’international français, également annoncé dans le viseur de Chelsea et de l’Atlético Madrid dont l’offre de 20 M€ avait été refusée l’été dernier.

Monaco veut prolonger Lemar

Et pour cause, le quotidien sportif évoque un montant de 30-35 M€ pour faire craquer l’ASM, déterminée à prolonger le contrat de Lemar, lié au club jusqu’en 2020, pour augmenter le prix de son transfert. Mais pour le moment, les discussions entre les deux parties n'avancent pas. A noter que Bernardo Silva et Tiémoué Bakayoko ne seront pas non plus retenus en cas d’offre satisfaisante, ce qui annonce un mercato estival mouvementé sur le Rocher.