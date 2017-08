ASM : Le remplaçant de Mbappé déniché aux Pays-Bas ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé (18 ans) n’est toujours pas définitivement scellé, l’AS Monaco prospecte pour ne pas se retrouver dans une situation d’urgence en attaque en cas de départ de l’international français. Ainsi, selon France Football, le club de la Principauté aurait coché le nom de Kasper Dolberg (19 ans) pour combler un hypothétique départ de son attaquant, courtisé de très près par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain au mercato.

Néanmoins, la concurrence sera très rude, pour ne pas dire féroce dans ce dossier. En effet, le jeune attaquant de l’Ajax Amsterdam, qui affronte l’OGC Nice mercredi soir (20h45) en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, est également dans le viseur des plus grands. A la recherche d’une nouvelle doublure à Karim Benzema après les départs de Mariano Diaz et d’Alvaro Morata, le Real Madrid s’est déjà renseigné. Même chose pour le Borussia Dortmund, qui est dans la même situation que l’ASM avec le possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang. De son côté, l’Ajax souhaite conserver son attaquant encore au moins une saison supplémentaire avant de s’en séparer. Pour rappel, le contrat de l’international danois (3 sélections) expire en 2021.