ASM : Le 4-0, l'équipe de France... Mbappé reste zen

Kylian Mbappé, attaquant de Monaco, après la victoire contre Nantes (4-0) : « Le score ne reflète pas la physionomie du match. Il a été compliqué face à une belle équipe de Nantes. On a su marquer à des moments clés pour faire la différence. En deuxième période, on a géré le match. Mon statut change ? C'est la première fois de ma jeune carrière que je commence à enchaîner les matchs, je découvre, et je saisis les opportunités. J'apprends beaucoup auprès de ces grands joueurs. Jouer le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Man City ? Oui, bien sûr. L'équipe de France ? Je me concentre sur mon club, mais je vais regarder la liste comme toujours et sans arrière-pensée. Si je suis pris, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faudra continuer à travailler », a-t-il déclaré sur Canal +.