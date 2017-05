ASM : Jardim donne sa recette pour renverser la Juve en LdC

Dans : Monaco, Ligue 1, Ligue des Champions.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire à Nancy (0-3) : « Nous avons fait un match sérieux. Tous les joueurs ont donné le maximum. Je suis très heureux de la prestation de mon équipe. Nous sommes chaque fois plus proche de notre objectif, mais rien n'est fait, nous devons rester concentrés. Chaque compétition est différente. Maintenant, nous pouvons penser à la demi-finale retour de la Champions League. Face à la Juventus, nous devons être confiants même si nous savons que ce sera très difficile. Nous allons essayer, essayer de jouer, et si nous marquons un but, on ne sait jamais... ».