ASM : Deux offres pour Mbappé, dont une de plus 100 ME !

Il n’y a pas qu’en France que c’est la folie autour de Kylian Mbappé, qui ne cesse de confirmer les belles promesses de ses premiers pas en Ligue 1.

Ses deux buts marqués en Ligue des Champions face à Manchester City ont mis en appétit toute l’Europe, dont plusieurs clubs vont tenter leur chance cet été. Si Monaco a fait savoir qu’il souhaitait conserver son jeune attaquant nouvellement international, on sait que le club de la Principauté aura fort à faire. Et ce n’est pas la volonté affichée de toucher 120 ME pour laisser partir son poulain qui devrait calmer les prétendants. En effet, la Cadena Cope annonce que Manchester United a déjà effectué deux offres pour récupérer Kylian Mbappé, deux ans après avoir déboursé 80 ME pour faire venir Anthony Martial.

Une première offre à hauteur de… 80 ME a été effectuée, et immédiatement repoussée par Monaco. Il en a été de même pour la proposition suivante, qui montait à 110 ME bonus compris ! Dans cette proposition, ce n’est pas le montant qui posait problème, mais simplement les troubles que cela pourrait provoquer chez Mbappé si jamais les discussions devenaient trop concrètes alors que l’ASM a encore de grands objectifs en cette fin de saison. Autre raison évoquée pour ce refus de la part de Monaco, le fait bien évidemment que plusieurs clubs se sont renseignés sans faire d’offre pour le moment, et sur le Rocher, on pense notamment au Real Madrid qui pourrait miser très gros.