Mercato : Monaco exige 120ME pour Kylian Mbappé !

Convoité par les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait bien faire voler en éclats le record des transferts détenu depuis l'été par Paul Pogba à l'occasion de son départ de la Juventus pour Manchester United. En effet, selon la chaîne de télé espagnole La Sexta, les dirigeants du Real Madrid ont déjà noué des contacts avec leurs homologues de l'AS Monaco afin d'envisager le transfert du jeune attaquant français. Et pour cela Florentio Perez aurait mandaté Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, mais surtout considéré comme très proche de Dmitri Rybolovlev, le milliardaire russe propriétaire du club de la Principauté.

Et même si l'AS Monaco n'est pas emballé à l'idée de vendre dès le prochain mercato sa nouvelle star, le club aurait prévenu Jorge Mendes qu'aucune offre inférieure à 120ME ne serait étudiée. De quoi forcément refroidir pas mal de monde, mais peut-être pas le Real Madrid, le club monégasque envoyant là un signal très fort vers l'Europe du football. Du côté des Merengue, on n'a pas encore répondu à ce message de Monaco, mais au moins le club espagnol sait à quoi s'en tenir, tout comme le PSG et Manchester United, deux équipes également citées comme étant dans la course pour s'offrir Kylian Mbappé.