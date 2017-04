ASM : Daniel Riolo époustouflé par Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Daniel Riolo n'a pas masqué son plaisir après la qualification de l'AS Monaco pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et le journaliste de RMC de dire tout le bien de la formation de Leonardo Jardim.

« Mais où Monaco peut-il s’arrêter ? C’est à chaque fois plus surprenant. Parce que je veux bien qu’avec l’avantage de l’aller, l’ASM était dans le confort, mais de là à mener 2-0 après 17 minutes…(…) Ce qui ressort surtout de cette équipe, c’est sa sérénité. Attention, être serein, ça ne veut pas dire être « pépère » ! C’est contrôler l’événement sans s’affoler, sans être tributaire d’une occasion réussie ou manquée. Et dans le jeu, l’ASM s’adapte. Il faut défendre, ça défend… Il faut contrer, ça va vite. Tout est bien fait. Et quand le BVB pèche dans l’efficacité, Monaco, lui, fait mal, très mal ! La confiance que dégage l’équipe provoque une réussite insolente (…) Jardim a construit un groupe incroyable en travaillant sur la confiance qui permet à la technique de s’exprimer pleinement », fait remarquer Daniel Riolo, qui estime, comme beaucoup de monde que l'aventure monégasque en Ligue des champions peut aller jusqu'au bout.