ASM : Bahlouli le flop, Jean le bouche-trou… Jardim se lâche

De retour de prêt en provenance du Standard de Liège, où il n’a pas joué le moindre match, Farès Bahlouli n’aura pas sa chance à l’AS Monaco. En tout cas pas cette saison.

Le milieu offensif de 21 ans n’a toujours pas les faveurs de Leonardo Jardim qui estime que l’ancien Lyonnais ferait mieux de repartir en prêt. « C'est la meilleure possibilité pour lui, a expliqué l’entraîneur monégasque. Pour lui, ici, ce ne sera pas facile. Il y a de la concurrence à son poste. Mais il lui fallait revenir car il ne jouait pas en Belgique. Or, notre objectif, quand on prête un joueur, c'est qu'il joue. » Espérons que Bahlouli n’a pas défait ses valises...

Quant à Corentin Jean (21 ans), seulement apparu à deux reprises en Ligue 1 et convoité par Toulouse, l’ancien attaquant de Troyes devra jouer les bouche-trous au moins jusqu’à la fin du mois de janvier. « Avec les départs à la CAN, les blessés et le nombre de matchs, j'ai besoin de lui pour l'instant, a confié le Portugais. Il va rester les prochaines semaines. Une décision sera prise à la fin du mois. » Pas sûr que le Téfécé soit prêt à attendre si longtemps.