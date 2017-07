ASM : Arsenal, PSG, Real ? Lemar et Mbappé rigolent à Monaco

Dans : Monaco, Ligue 1, Mercato.

Courtisés par les plus grands clubs européens durant ce marché estival, Kylian Mbappé et Thomas Lemar ont retrouvé le chemin du centre d’entraînement de l'AS Monaco ce lundi. Tout sourire et en forme, les deux internationaux français ont passé des tests physiques pour lancer leur nouvelle saison. Bien loin de l'agitation du mercato, alors que le PSG et le Real Madrid sont sur Mbappé et qu'Arsenal fait le forcing pour Lemar...