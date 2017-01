ASM : 50 ME pour Falcao, Monaco demande encore un petit effort

Dans : Monaco, Mercato.

L’AS Monaco, qui a pris la tête du championnat de France grâce à son attaque de feu dont Radamel Falcao est la tête d’affiche, pourrait bien encore une fois laisser partir son attaquant vedette.

En effet, si les dirigeants du club de la Principauté ont bien refusé une offre colossale venue de Chine, cela pourrait ne pas durer. Le Tianjin Quanjian a proposé 50 ME pour faire venir le Colombien cet hiver, une somme qui était destinée également à faire plier Chelsea pour obtenir les faveurs de Diego Costa. Le joueur des Blues ayant dit non, la solution numéro 2 a été étudiée. Vadim Vasilyev a dit non, tout en laissant entendre que ce pourrait bien être différent avec une chiffre arrondi à 60 ou 65 ME, affirme ainsi L'Equipe ce lundi.

« La Chine ? On résiste, mais à un moment donné, on est bien obligé de penser comme un dirigeant. Il y a très peu de clubs au monde qui peuvent refuser n’importe quelle offre », a en parallèle confié le Russe sur Canal+. Même si cela pourrait lui coûter le titre, vendre un joueur qui était annoncé comme cramé au début de la saison, pour plus de 60 ME six mois plus tard, peut paraître difficilement refusable dans le monde du football de nos jours. Reste à savoir si Tianjin va s’exécuter, mais la présence remarquée de Jorge Mendes en Chine ce dimanche va probablement en ce sens.