OM : Zubizarreta a bien parlé mercato avec Mandanda !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Mardi soir, RTL avait annoncé que l'Olympique de Marseille réfléchissait à la manière de pouvoir faire revenir Steve Mandanda lors de ce mercato hivernal. L'OM est globalement satisfait de Yohan Pelé, mais en récupérant Mandanda, parti l'été dernier à Crystal Palace, les dirigeants phocéens savent qu'ils feraient le bonheur des supporters de l'Olympique de Marseille pour qui l'ancien capitaine et gardien de but était une légende vivante.

Et cette hypothèse prend du volume ce mercredi, puisque de son côté L'Equipe affirme que Steve Mandanda, actuellement blessé, a rencontré Andoni Zubizarreta. Et si le gardien de but du club de Premier League s'est entretenu avec le directeur sportif de l'OM, on peut penser que ce n'est pas pour parler du climat anglais ou des joies de la Premier League, mais bel et bien de savoir si un tel retour était envisageable dès ce mois de janvier. Car Steve Mandanda serait nostalgique de Marseille.

Cependant, tout comme dans le dossier Dimitri Payet, il faudra trouver les mots pour convaincre les dirigeants de Crystal Palace, lesquels viennent de changer d'entraîneur. Et pas avec réussite puisque les Eagles sont tombés mardi soir à domicile face à une formation de Swansea qui était à la dérive. Autrement dit, le retour de Steve Mandanda après sa blessure dans les buts du club londonien pourrait relancer une formation qui lutte pour se sauver. Pas certain que ce soit un avantage pour l'OM, même si les dirigeants anglais réservent parfois des surprises.