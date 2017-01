Dans : OM, Mercato.

A ce rythme-là, Gignac et Ayew seront les prochains nominés. Récemment, les grandes manœuvres de l’OM pour tenter de faire revenir Dimitri Payet ont été annoncées. Mais ce n’est pas le seul ancien joueur du club que les dirigeants phocéens cherchent à faire revenir. Parti cet été après une décennie de très bons et très loyaux services, Steve Mandanda ne s’éclate pas vraiment du côté de Crystal Palace. Quelques pépins physiques, une rude concurrence, un club qui stagne aux abords de la zone rouge et a déjà viré son coach, le paysage n’est pas vraiment idyllique pour cette découverte de la Premier League. De quoi avoir le blues de l’OM ?

Oui selon RTL, qui affirme que le « nom de Steve Mandanda revient avec insistance » aux abords de la cellule de recrutement olympienne. Sondé, le portier international serait même tenté de retrouver son club de cœur avec de nouveaux moyens et donc un projet sportif qui le séduirait à nouveau. Depuis son départ, Il Fenomeno n’a pas vraiment été remplacé, Yohann Pelé s’imposant dans les cages sans vraiment faire l’unanimité, même s’il a terminé l’année civile de manière correcte. Mais, ancien capitaine très apprécié dans le vestiaire et par les supporters, l’ex-portier du Havre pourrait aussi revenir en taulier et faire à nouveau l’unanimité à ce poste crucial où l’OM n’a pas recruté l’été dernier.