OM : Un nouveau concurrent de poids pour ce buteur à 15ME ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Toujours à la recherche d’un attaquant supplémentaire pour renforcer son effectif, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Wilfried Bony sur ses tablettes. L’avant-centre de Manchester City n’entre plus dans les plans de Pep Guardiola et intéresse également Swansea, son ancien club, qui rêve de faire revenir l’international ivoirien pour remplacer numériquement Bafétimbi Gomis, parti à Galatasaray après un prêt d’une saison à Marseille. Mais visiblement, l’OM et le club Gallois ne sont plus les seuls à s’intéresser de près à celui qui était prêté à Stoke City la saison passée.

Effectivement, les médias turcs et la BBC indiquent conjointement que le Besiktas Istanbul serait entré dans la danse au cours des dernières heures. Puissant financièrement et donc capable d’aligner les gros salaires, le club turc pourrait néanmoins être freiné par l’UEFA sur l’indemnité de transfert. En effet, la Turquie est très encadrée sur les sommes dépensées au mercato par le fair-play financier et la somme réclamée par Manchester City (15 millions d’euros environ) pourrait constituer un frein à la venue du bulldozer ivoirien à Istanbul. De son côté, l’OM étudierait toujours d’autres pistes, dont celle menant à Nikolas Kalinic (Fiorentina) avant de passer à l’action…