OM : Un attaquant de Monaco dans le collimateur de l'OM au mercato ?

L'Olympique de Marseille sera en quête de renforts lors du prochain mercato et comme Jacques-Henri Eyraud l'a confié via Twitter, malgré ses gros moyens, le club phocéen ne va pas faire n'importe quoi en surpayant des joueurs. Mais parmi les profils que l'OM serait actuellement en train d'étudier, TF1 affirme qu'il y a Allan Saint-Maximin, l'attaquant de 20 ans prêté par l'AS Monaco à Bastia. Titulaire à 27 reprises avec le club corse en Ligue 1, Saint-Maximin a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives, mais il a surtout démontré de belles qualités techniques.

Interrogé ce dimanche sur BeInSports, l'ancien joueur de l'ASSE avoue qu'il est prêt à bouger cet été et pourquoi pas porter le maillot de l'AS Monaco. « Bastia me donne tout, du temps de jeu, un club affectif avec moi. Mon objectif est de m’imposer dans un grand club et si Monaco a la possibilité de me donner le temps de jeu dont j’ai besoin, je serai heureux de jouer là-bas », a confié le jeune attaquant, qui serait également intéressé par le projet marseillais si Monaco ne voulait finalement pas lui donner sa chance.