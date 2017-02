OM : Un ancien marseillais à 25 ME comme futur patron de la défense ?

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’un défenseur central capable de faire l’unanimité à un poste où il y a déjà beaucoup de monde, l’OM va devoir faire le ménage dans ce secteur de jeu.

En dehors de Rod Fanni, qui a rapidement retrouvé ses marques, les performances de Rolando, Doria ou Hubocan ne donnent pas souvent satisfaction et un recrutement est plus qu’à l’étude. Cet hiver, la presse italienne affirme que les Provençaux ont tenté de faire venir Mehdi Benatia, dans un dossier qui s’est finalement avéré trop difficile à boucler. Mais selon Calcio Mercato, l’OM va repartir à l’action pour faire venir l’international marocain cet été, et cette fois-ci de manière beaucoup plus convaincante.

Le joueur, natif de la région parisienne mais formé à Marseille, appartient au Bayern Munich, qui l’a prêté à la Juventus cette saison avec une option d’achat à 17 ME. Malgré un temps de jeu réduit, le club turinois pourrait le faire venir de manière définitive, pour mieux le revendre à un prix annoncé autour de 25 ME. Un montant copieux pour un joueur de 29 ans, mais qui permettrait à l’ancien défenseur de Tours, Lorient ou Clermont de recoller les morceaux avec l’OM, où il n’a jamais pu évoluer en tant que pro.