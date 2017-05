OM : Thauvin joueur n°1 ? Rudi Garcia n'est pas de cet avis

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin est dans une forme éblouissante avec l'OM en cette fin de saison, et son triplé dimanche dernier à Caen l'a confirmé. Alors que l'heure du bilan arrive, certains font de Thauvin le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. S'il est forcément satisfait des performances actuelles de l'ancien éphémère joueur de Newcastle, Rudi Garcia n'est pas du genre à tomber facilement en extase. Et il l'a encore prouvé avant la réception de Nice. Car pour le technicien de l'OM, Florian Thauvin peut et surtout doit encore faire mieux.

« Si Florian Thauvin est le meilleur joueur de l’Olympique de Marseille cette saison ? Je ne sais pas, j'espère surtout qu'il va améliorer encore son rendement. Il en a les capacités. Il peut faire mieux. Il est en confiance, plus complet dans son jeu, il est beaucoup plus varié, beaucoup plus collectif, à force d'insister sur l'équipe. Il a compris qu'en servant plus ses partenaires, il serait lui aussi mieux servi. Il ne faut pas se relâcher, je suis là pour le lui rappeler », a prévenu Rudi Garcia, dont on sait qu'il n'est pas adepte de la calinothérapie. Le message a au moins le mérite d'être clair pour Florian Thauvin, lequel essayera de répondre au Vélodrome contre Nice.