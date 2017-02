OM : Payet veut se battre pour le titre la saison prochaine

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet (auteur du deuxième but de l’OM contre Guingamp) : « On voit qu’il y a de la qualité dans cette équipe, mais on doit avoir plus confiance. On l’a montré contre Lyon, on peut faire de gros matches. Quand on joue à Marseille on a toujours de l’ambition, il y a un projet en cours on doit répondre aux attentes. Cette saison, Monaco et Paris sont trop haut pour nous. Mais dès la saison prochaine on veut se mêler à cette bagarre. La L1 se renforce intelligemment, le niveau est plus enlevé, ça fait de gros matches. »