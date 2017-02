OM : Pascal Gentil dément rejoindre la sécurité de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Dans un communiqué, Pascal Gentil a fermement démenti ce mardi avoir l'intention de rejoindre prochainement le service de sécurité de l'Olympique de Marseille. Le double médaille olympique de taekwondo avait été vu au Vélodrome, ce qui avait suscité cette rumeur d'une possible signature à l'OM.

« L’Equipe a annoncé mon arrivée à l'Olympique de Marseille pour prendre en charge la sécurité et l'encadrement de l'équipe professionnelle. Cette information est inexacte et résulte manifestement d'un quiproquo. Ma présence au Stade Vélodrome à l'occasion d'un match ne signifie pas l'existence de discussions d'ordre professionnel entre l'OM et moi. A aucun moment l'OM n'a cherché à m'embaucher. A aucun moment je n'ai souhaité quitter mon employeur Securitas. A aucun moment je n'ai souhaité prendre la place de Monsieur Rani Berbachi », a précisé Pascal Gentil.